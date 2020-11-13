بريطانيا تسجل 376 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن رصد أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع قفزة غير مسبوقة بأكثر مع 30 ألف إصابة أمس.كدت وزارة الصحة في المملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني عن تسجيل 27301 إصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 33470 إصابة في اليوم السابق.وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في المملكة بواقع 376 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 563 وفاة أمس.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 1317496 منها 51304 حالة وفاة (تم رصد 171012 إصابة و2829 وفاة منها خلال الأسبوع الأخير).وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير 379955 فحصا مختبريا لتشخيص الإصابات بالعدوى.