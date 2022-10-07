لبنان يعلن تسجل ثاني إصابة بالكوليرا وسط مخاوف من تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة بمرضى الكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى حالتين منذ أمس الخميس وسط مخاوف من انتشار الوباء في مناطق متفرقة بالبلاد. وأكدت الوزارة أنه تم أخذ عينات من المخالطين لفحصها، وفي حال تبين وجود حالات اضافية سيتم الإعلان عنها رسميا. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس عن تسجيل أول اصابة بالكوليرا في لبنان بمحافظة عكار، موضحة أن ظهور الإصابة بالكوليرا هو الأول في البلاد منذ تاريخ آخر تفشي للكوليرا عام 1993.