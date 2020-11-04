62 وفاة و4658 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.

يتبع..