بريطانيا تسجل 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 545 في إحصائية أمس الثلاثاء.

وأفاد وزير الثقافة البريطاني، أوليفير دودين، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 363 حالة إلى 35704.

ويمثل هذا الرقم تراجعا لحصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في بريطانيا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في 16 مايو 468 حالة، وفي 17 مايو 170، وفي 18 مايو 160، وفي 19 مايو 545.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، والخامسة من حيث الإصابات.

وعلى الرغم من أن المؤشرات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.