أعلنت السلطات الجزائرية أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستصل غدا الجمعة إلى مطار بوفاريك شمالي البلاد.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عملية التلقيح ضد الفيروس ستنطلق بعد غد السبت في ولاية البليدة، وستشمل بالمقام الأول المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم هاتفيا الملفات الأكثر إلحاحا المتعلقة بتطوير التعاون متعدد الاتجاهات بين البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص للتعاون في محاربة فيروس كورونا بما يشمل إمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الجزائر.وأصبحت الجزائر أول دولة عربية تقرّ استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم مواطنيها ضد كورونا.