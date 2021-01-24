مصر تعلن تسجيل 3 لقاحات لكورونا خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، أنه سيتم تسجيل ثلاث لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بينها اللقاح الروسي، خلال أيام، فيما تم تدشينخ حملة قومية للتطعيم ضد المرض.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في مؤتمر صحفي "بدأنا خطوات لتسجيل 3 شركات صينية وانجليزية وروسية، وخلال أيام قليلة سيتم استلام شحنات جديدة وتسجيل لقاحات جديدة".وأضافت "حجزنا أكثر من 100 مليون جرعة لمصر".

وأكدت الوزيرة أن "أي لقاح سيدخل مصر سيتم التأكد من فاعليته من خلال جهات الدولة".

تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

وأوضحت أن "الأطقم الطبية في كل أنحاء مصر مدعوة من غدا للحصول على التطعيم مجانا".

وكانت سفارة روسيا في مصر، قد أعلنت في وقت سابق، أن موسكو مستعدة لتزويد مصر بلقاح "سبوتنيك V"، وكذلك تقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه للقاهرة.

وأضافت أن "روسيا منفتحة على التعاون الفوري مع مصر في تزويد السكان بتطعيمات عالية الفاعلية مضادة لفيروس كورونا".

وأكدت أنه "قد يبدأ تسليم كميات كبيرة من اللقاح في يناير الجاري في حال الإكمال السريع لإجراءات التسجيل، مع زيادة مطردة في الأشهر التالية من عام 2021".

وأشارت إلى أن "موسكو مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر، التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة".