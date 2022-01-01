ارتفاع قياسي جديد في إصابات كورونا خلال 24 ساعة في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر يوم السبت تسجيل 563 إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا، و270 حالة بين المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 168 مصابا في الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 245698 وقالت الوزارة إنه تم إعطاء 5209637 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، مشيرة إلى أنها قدمت 3973 جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت أن 277957 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاحات كوفيد-19 حتى اليوم وأن 86.2% من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح.