نتائج التجارب المبكرة تؤكد سلامة وفعالية لقاح جونسون بجرعة واحدة

قدم باحثون في هولندا والولايات المتحدة وبلجيكا نتائج التجارب الإكلينيكية في مراحلها المبكرة والتى توضح سلامة وفعالية لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من فيروس كورونا، وتُظهر النتائج المؤقتة للمرحلة الأولى والثانية أن اللقاح آمن ومولّد للمناعة في كل من البالغين الأصغر سنًا وكبار السن بعد جرعة واحدة فقط، وبالتالي يدعم التقييم في تجارب المرحلة الثالثة.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز" فمن المتوقع أن تظهر نتائج التجارب بحلول نهاية يناير 2021، وعند هذه النقطة تأمل شركة Johnson & Johnson في التقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

واللقاح عبارة عن ناقل من النمط المصلي 26 (Ad26) من الفيروس الغدي الذي يشفر بروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا، وهذا البروتين S هو البنية السطحية الأولية التي يستخدمها الفيروس لربط الخلايا المضيفة البشرية وإصابتها.

ويُسمى اللقاح حاليًا باسمه التجريبي - Ad26.COV2.S - ويتم اختبار اللقاح في تجربة إكلينيكية متعددة المراكز خاضعة للتحكم الوهمي في المرحلة 1 - 2 أ بدأت في 22 يوليو 2020.

وتم تمويل التجربة من قبل شركة Johnson & Johnson وهيئة البحث والتطوير في الطب الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية.

وقام ممثلون عن اللقاح في شركة جونسون آند جونسون - يانسن - بتصميم وتصنيع اللقاح، وتصميم التجربة وإجراء التحليل.

وتم اختيار البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا (المجموعة الأولى) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر (المجموعة 3) بشكل عشوائي لتلقي اللقاح بجرعة منخفضة (5 × 1010 جسيمات فيروسية [VPs] لكل مل) أو جرعة عالية (1 × 1011 VPs / mL) أو وهمي إما كجرعة وحيدة أو جرعتين (مفصولة بـ 56 يومًا).

وبدأ التسجيل في التجارب المرحلة الثانية في نوفمبر 2020 لجمع البيانات طويلة الأجل التي تقارن نظام الجرعة الواحدة والجرعتين، ولكن تم الإبلاغ عن النتائج المؤقتة للمرحلة الأولى والثالثة.

ووجد الباحثون من شركة Janssen Vaccines and Prevention في لايدن بهولندا وزملاؤها أن كلاً من نظام الجرعة الواحدة والجرعتين أثار استجابة فعالة للأجسام المضادة والخلايا التائية ضد كورونا بين جميع المشاركين البالغ عددهم 805 مشاركًا وكان لدى جميع المشاركين أجسام مضادة معادلة بحلول اليوم 57.

وورد في مجلة نيو إنجلاند الطبية أنه تم اكتشاف الأجسام المضادة المعادلة في 90٪ أو أكثر من جميع المشاركين بحلول اليوم 29 بعد جرعة واحدة من اللقاح وبحلول اليوم 57 ، ووصل هذا الرقم إلى 100٪. عززت جرعة ثانية من اللقاح عيار الأجسام المضادة بعامل من 2.6 إلى 2.9.

اللقاح أحادي الجرعة يحمل مزايا واضحة



يقول الباحثون أنه في حين أن جميع دراسات المرحلة الثالثة الجارية للقاحات كورونا الأخرى قد قيمت أنظمة الجرعتين ، فإن النتائج تظهر أن جرعة واحدة فقط من Ad26.COV2.S أثارت استجابة قوية في معظم متلقي اللقاح، بغض النظر عن الجرعات الحجم أو عمر المشاركين.

يتم حاليًا دراسة ما إذا كانت الجرعة الثانية ستوفر فعالية إضافية أو فائدة استدامة في إحدى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.

وقالت شركة Johnson & Johnson في بيان إنها تتوقع أن تكون قادرة على الإعلان عن بيانات المرحلة الأولى من لقاح Janssen COVID-19 المرشح للجرعة الواحدة بحلول أواخر يناير 2021 ، على الرغم من أن التوقيت تقريبي.

وأضافت "إذا ثبت أن اللقاح أحادي الجرعة آمن وفعال ، تتوقع الشركة أن تقدم طلبًا للحصول على تصريح استخدام الطوارئ مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد ذلك بوقت قصير ، مع تقديم تطبيقات تنظيمية أخرى حول العالم لاحقًا".