قطر تسجل 780 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت قطر خلال الساعات الـ 24 الماضية 780 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بواقع 662 حالة من أفراد المجتمع و118 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.وبينت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم شفاء 437 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 164121 حالة, كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.