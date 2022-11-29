سجلت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بمرض "جدرى القرود"، وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية إن مريض عمره 44 عاما كان مصابا بفيروس نقص المناعة، ثم تم تشخيص إصابته بـ"جدرى القرود".



وقالت الوزارة فى بيان لها إنه تم تأكيد 895 حالة جدرى القرود فى الأرجنتين، وسجلت البلاد أول حالة قاتلة، وهى لرجل يبلغ من العمر 44 عاما"، وكان المريض يرقد فى وحدة العناية المركزة منذ 9 أكتوبر.



وسُجلت معظم الإصابات فى التفشى الأخير لهذا المرض الفيروسي في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال، وهي دول تقع خارج المناطق التي يستوطن فيها عادة هذا المرض في غرب ووسط إفريقيا.