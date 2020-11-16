تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 359032 حالة، منها 28048 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 599 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 323824 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7160 حالة وفاة.