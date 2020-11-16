فلسطين تسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و607 حالات تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.