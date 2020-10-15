بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا
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بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
لندن _ العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس، تسجيل 138 وفاة و18980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في عدد الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع أمس الأربعاء

الذي سجلت فيه 137 وفاة و19724 إصابة جديدة بالعدوى. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة إلى 674368 منها 43292 حالة وفاة.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

المصدر: RT

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بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا



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