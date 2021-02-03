الصحة العالمية تدعو لمعالجة الأمراض غير السارية

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمراض غير السارية، مثل السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والسرطان، التي تتسبب في أكثر من 74 % من الوفيات على مستوى العالم ، وتؤدي إلى تفاقم حالة مرضى كوفيد 19 .وطالب في بيان بالاستثمار في بنية علاج الأمراض غير السارية والوقاية منها ، وتعبئة المدن وتأهيلها من أجل صحة أفضل ، ودعم استخدام البيانات لإدارة البرامج والسياسات الصحية .

وقال أدهانوم إن الجائحة سلطت الضوء على خطر الأمراض غير المعدية ، وغالبية من توفوا من كوفيد 19 كانوا يعانون من أمراض غير معدية .

وعشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق غدا ، أفادت إحصاءات المنظمة بأن الأمراض غير السارية تقتل أكثر من 40 مليون شخص كل عام ، وأن هذه الأمراض المزمنة أدت إلى زيادة عدد الوفيات بكوفيد 19 الذي أودى بحياة مليوني شخص حتى الآن .

ويتعرض مرضى السمنة المفرطة والقلب والمدخنون ومرضى الضغط المرتفع لخطر دخول المستشفى أو الوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا .