العراق تسجل 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 521542 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11712, فيما تم تسجيل 2526 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 449565 حالة شفاء.