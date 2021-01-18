روسيا تعلن إجراء 79 مليون اختبار لفيروس كورونا لتتبع مصدر الإصابات

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها أجرت أكثر من 97 مليون اختبار لفيروس كورونا، على المواطنين للكشف عن معدلات الإصابات اليومية ومحاصرتها خوفًا من تفشى الوباء، طبقًا لتقرير نشر في وكالة تاس الروسية.

وأكدت هيئة مراقبة المستهلك الروسية، أن الاتحاد الروسي أجرى أكثر من 97 مليون اختبار لفيروس كورونا، حيث تم إجراء 373 ألف اختبار في غضون 24 ساعة فقط.

وأوضحت الهيئة أنه ما زال هناك حوالي 617300 شخص في روسيا تحت الملاحظة الطبية بسبب الاشتباه في فيروس كورونا.

وكان مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا، أعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفع بمقدار 22857 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 3591.066 حالة.

وكانت روسيا أطلقت أكبر عملية للتطعيم الجماعي الشامل ضد فيروس كورونا مجانًا، وذلك بلقاحي "سبوتنيك V" وإيبفاك كورونا"، حيث تخطط روسيا لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عمليات التطعيم في روسيا بدأت يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك" تيمنا باسم أول قمر صناعي فى العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وكان معهد علم الأوبئة في روسيا التابع للهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، أعلن تطوير اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا يستغرق من 60 إلى 90 دقيقة.