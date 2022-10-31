سيدة إيطالية تحمل بتوأم بواسطة بويضات مجمدة منذ 14 عاما

تمكنت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 41 عامًا، من الحمل بتوأم بفضل بويضات مجمدة قبل 14 عامًا تبرعت بها امرأة أخرى، وذلك بعد شفائها من مرض السرطان، وقال الأطباء إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها الحمل من البويضات المحفوظة بالتبريد بعد هذا الوقت الطويل، وفقا لصحيفة "اوجى" الإيطالية الإلكترونية.