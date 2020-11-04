بريطانيا تسجل نحو 500 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 492 وفاة بكورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة تم رصدها أمس الثلاثاء.

يتبع..