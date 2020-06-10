عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، عن مخاوف من عدم الوصول إلى لقاح ضد "كوفيد 19" في المستقبل.