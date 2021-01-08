بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 68035 إصابة و1325 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا لكلا المؤشرين.