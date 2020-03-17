إيران تتوصل للقاح يساعد في علاج أعراض فيروس كورونا

أعلن رئيس اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيرمصطفى وس كورونا في إيران،مصطفي قانعي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تمكنت من تركيب دواء يعالج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الإصابة، وهو يقلل من فترة بقائهم في المستشفى حتى مدة 4 أيام.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن قانعي قوله إن الدواء ليس علاجا من فيرس كورونا، وإنما علاج للأعراض الرئوية الناجمة عنه.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن