وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تؤكد شهيدان مجهولان الهوية و 30 اصابة تم احالة 20 منها للمستشفيات من بين الاصابات 11 بالرصاص وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية اصيبت خلالها مسعفة