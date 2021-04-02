إصابة رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع بفيروس كورونا

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية) الجمعة، إن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أصيب بفيروس كورونا، ونقلت عن بيان للحزب أنه لا يعاني سوى "أعراض طفيفة بدأت بالزوال".ونسبت الوكالة للحزب القول، إن "جعجع خضع لفحص بعد ظهور أعراض الفيروس عليه لثلاثة أيام متواصلة، وجاءت نتيجته إيجابية".