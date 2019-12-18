وزير الصحة الأردني يؤكد ارتفاع عدد الوفيات جراء إنفلونزا الخنازير إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة.

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