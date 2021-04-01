ألمانيا تسجل 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الألمانية اليوم الخميس 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في ألمانيا إلى مليونين و833173 حالة كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 76543 بعد تسجيل 201 وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها ليست مقتنعة بأن الإجراءات المتخذة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا، لأنه لا يجري تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الولايات وتصاعدت الانتقادات لميركل لعدم تقديمها خطة للحد من تزايد إصابات الفيروس، وإلقائها اللوم على رؤساء حكومات الولايات الألمانية غير المتعاونين في إدارة الأزمة وتسابق ألمانيا الوقت للحد من الإصابات المرتفعة، والتي يتوقع أكبر مسؤول عن الصحة العامة في ألمانيا أن تقفز إلى 100 ألف في اليوم، مقارنة مع 20 ألفا الآن وشددت ألمانيا من إجراءات العزل العام في ديسمبر لاحتواء موجة ثانية من الإصابات، والتي تحولت الآن إلى موجة ثالثة، لكن مع عدد أقل من الوفيات.

المصدر: رويترز