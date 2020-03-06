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السلطات الكاميرونية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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فيروس كورونا
ياوندي- العرب اليوم

السلطات الكاميرونية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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السلطات الكاميرونية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا السلطات الكاميرونية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا



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عمان ـ العرب اليوم

باتت البدلة قطعة لا غنى عنها في خزانة كل إمرأة تبحث عن إطلالة أنيقة وفي الوقت نفسه عصرية تواكب فيها آخر صيحات الموضة.والبدلة المستوحاة من الملابس الرجالية تلاقي رواجاً كبيراً بين النجمات حول العالم، وحتى الملكات ومن بينهنّ الملكة رانيا التي تشتهر بإختيارها الدائم لأزياء راقية. تطغى صيحة البدلة بلون واحد أو مونوكروم على مجموعات عروض الأزياء، والتي ينصح خبراء الموضة بإعتمادها خصوصاً لإظهار قوامك أطول وأنحف. مؤخراً تألقت الملكة رانيا ببدلة عصرية باللون البيج من مجموعة Michael Kors، تميّزت بالبلايزر الطويلة بالأزرار المزدوجة مع الحزامين من الجانبين لتحديد خصرها، مع السروال المتوسط الطول. كما ظهرت في احدى المناسبات ببدلة سماوية اللون بتوقيع علامة أرمانو سيرفينو، مزيّنة بربطة عنق بلون البدلة نفسه. وفي إطلالة عصرية مميزة، أطلّت ال...المزيد

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