حمى الضنك تضرب ولاية شمال كردفان السودانية
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حمى الضنك تضرب ولاية شمال كردفان السودانية

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العرب اليوم - حمى الضنك تضرب ولاية شمال كردفان السودانية

حمى الضنك،
الخرطوم _ العرب اليوم

 أعلن إبراهيم الأنصاري، وزير الصحة بولاية شمال كردفان في السودان وفاة 8 أشخاص بحمى الضنك، وارتفاع أعداد المصابين إلى 599، وحالات الاشتباه إلى 1076.

وتعد ولاية شمال كردفان بؤرة للمرض، حيث أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أنه تم الإبلاغ عن 1068 إصابة بعد 26 أكتوبر المنصرم.

وقال إبراهيم الأنصاري في تصريح لموقع "سودان تربيون"، إن عدد الإصابات بحمى الضنك في مستشفيات الولاية بلغت 599 حالة، وحالات الاشتباه إلى 1076 حالة في المنازل، فيما وصل تراكم الدخول لعنابر العزل لعدد 92 إصابة.

وأعلن الوزير عن حاجة الولاية العاجلة إلى فصائل الدم النادرة، خاصة الزمرات السالبة.

هذا، وأكد الوزير أن الأوضاع بأنها تحت السيطرة، مشددا على التنسيق مع كل الجهات الصحية لمكافحة ناقل المرض.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل بلدغ البعوض وتنشر سريعا في المناطق التي يكثر فيها توالده خاصة الاستوائية وشبه الاستوائية، ويعاني المصاب من ألم شديد في البطن إضافة إلى القيء المستمر والإرهاق والطفح الجلدي وهبوط ضغط الدم وصعوبة في التنفس.

صحة عاجل
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حمى الضنك تضرب ولاية شمال كردفان السودانية حمى الضنك تضرب ولاية شمال كردفان السودانية



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