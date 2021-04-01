عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا
آخر تحديث GMT17:04:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

 أكدت سلطات موسكو أن عدد فحوصات تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) التي أجريت في العاصمة الروسية لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ20 مليونا وشدد مجمع التنمية الاجتماعية في موسكو، في بيان منشور على موقع عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، على أن الفحص الجماعي النوعي لا يزال جزءا لا يتجزأ من الصراع ضد الجائحة، على الرغم من أن الوضع أصبح حاليا أقل توترا.

ويمكن لسكان موسكو اليوم الخضوع لفحص PCR أو فحص المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط (ELISA) مجانا للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا ويخضع لفحوصات كورونا بشكل إلزامي كل من تظهر لديه أعراض العدوى الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي والمصابون بالالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى ذوي المصابين بكورونا.

المصدر: RT

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا



أخبار ذات صلة

GMT 16:12 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

ألمانيا تسجل 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - ألمانيا تسجل 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 16:06 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فرنسا تأمل أن يبلغ تفشي الوباء ذروته في غضون الـ10 أيام المقبلة
العرب اليوم - فرنسا تأمل أن يبلغ تفشي الوباء ذروته في غضون الـ10 أيام المقبلة

GMT 16:03 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

السعودية تؤكد سيتم تطعيم الجميع بلقاح كورونا حتى نهاية 2021
العرب اليوم - السعودية تؤكد سيتم تطعيم الجميع بلقاح كورونا حتى نهاية 2021

GMT 14:21 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

كوريا الشمالية أجرت أكثر من 21 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا
العرب اليوم - كوريا الشمالية أجرت أكثر من 21 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا

GMT 12:16 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

تركيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية
العرب اليوم - تركيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:06 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

إطلالات الفاشينيستاز العربيات بالفستان الأسود والحذاء الملون
العرب اليوم - إطلالات الفاشينيستاز العربيات بالفستان الأسود والحذاء الملون

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:59 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
العرب اليوم - السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"

GMT 01:42 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء
العرب اليوم - انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء

GMT 21:37 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف
العرب اليوم - أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف

GMT 21:51 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية
العرب اليوم - إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية

GMT 00:58 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر

GMT 04:15 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي
العرب اليوم - زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي

GMT 16:24 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع
العرب اليوم - الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع

GMT 16:23 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة
العرب اليوم - تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 20:46 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد حب الرشاد للقولون
العرب اليوم - فوائد حب الرشاد للقولون

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:29 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات
العرب اليوم - فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات

GMT 11:13 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019
العرب اليوم - إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019

GMT 01:32 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

"سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"
العرب اليوم - "سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"

GMT 18:56 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
العرب اليوم - اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي

GMT 08:23 2016 الخميس ,10 آذار/ مارس

صور مذهلة تجسِّد معاناة القبائل المهدَّدة بالانهيار في إثيوبيا
العرب اليوم - صور مذهلة تجسِّد معاناة القبائل المهدَّدة بالانهيار في إثيوبيا

GMT 05:03 2017 السبت ,25 آذار/ مارس

الفنانة فاطمة بوجو تشارك في مسلسل مغربي فرنسي جديد
العرب اليوم - الفنانة فاطمة بوجو تشارك في مسلسل مغربي فرنسي جديد

GMT 09:47 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر

البحيري يكشف عن أسرار صحيّة لمحاربة الجوع في الشتاء
العرب اليوم - البحيري يكشف عن أسرار صحيّة لمحاربة الجوع في الشتاء

GMT 12:02 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسان

شما حمدان تعبر عن اشتياقها لصديقها اللبناني الراحل غصين عبيد
العرب اليوم - شما حمدان تعبر عن اشتياقها لصديقها اللبناني الراحل غصين عبيد

GMT 07:44 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ نشأة الحافلات المدرسية في العالم
العرب اليوم - تعرف على تاريخ نشأة الحافلات المدرسية في العالم

GMT 10:50 2019 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس

لجنة الانضباط توقف لاعب الهلال الشهراني وتغرم رئيس ناديي الهلال والوحدة
العرب اليوم - لجنة الانضباط توقف لاعب الهلال الشهراني وتغرم رئيس ناديي الهلال والوحدة

GMT 05:36 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

أسباب تدفعك إلى زيارة إثيوبيا ذات العجائب الطبيعية والثقافة القديمة
العرب اليوم - أسباب تدفعك إلى زيارة إثيوبيا ذات العجائب الطبيعية والثقافة القديمة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab