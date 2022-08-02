مريض جدري القردة الوحيد في روسيا يتعافى ولا يشكل خطراً على الآخرين

قال مصدر في هيئة الرقابة الاستهلاكية الروسية "روسبوتريبنادزور" إن المريض المتعافي من جدري القردة لا يشكل خطرا على الآخرين، مؤكدا أنه تم منع إمكانية انتشار المرض وفي وقت سابق، أفيد بأن المريض الوحيد في روسيا المصاب بجدري القردة خرج من مستشفى في سان بطرسبورغ بعد شفائه التام وقال المصدر إن المريض "اليوم لا يشكل خطرا على الآخرين. لم يتم تحديد أي حالات إصابة بجدري القردة بين الأشخاص المخالطين. تم منع إمكانية انتشار المرض".