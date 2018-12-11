الجامعة العربية تدين التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس

أدانت الجامعة العربية، دعوات المستوطنين الإرهابية، المنسجمة والمتوافقة مع تصريحات تحريضية لعديدٍ من المسؤولين الاسرائيليين، ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة تنظر إلى تلك الدعوات التحريضية بخطورةٍ بالغة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة في نطاق الحرب المُتصاعدة التي تشنُّها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّساته وقياداته.

وحمل الامين العام المساعد، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس عباس، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الارهابية في ظل تصاعُد ما يرتكبه المستعمرون من اعتداءات وإرهاب بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد السفير أبو علي، الدعوة للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمّل مسؤولياته في ظل هذه الظروف والتهديدات ومُضاعفاتها لإدانة هذا التحريض والإرهاب، الذي جاوز كل الحدود بتهديد حياة الرئيس عباس، وضرورة التصدي لهذه الحرب والجرائم الاسرائيلية بوضع نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة موضع التطبيق بصورةٍ عاجلة.