الأردن تسجل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 312043 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 294802 حالة شفاء بعد تسجيل 1271 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4107 حالات.

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