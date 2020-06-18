طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

يجب على الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بـ KD أن يبدأوا العلاج على الفور لمنع تلف القلب، فكيف يتم علاج مرض كاواساكي قاتل الأطفال.ووفقا لما نشره الموقع ان العلاج يتضمن ضخ الأجسام المضادة (الغلوبولين المناعي الوريدي) على مدى 12 ساعة في غضون 10 أيام من الحمى وجرعة يومية من الأسبرين على مدى الأيام الأربعة التالية. قد يحتاج الطفل إلى الاستمرار في تناول جرعات أقل من الأسبرين لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع بعد زوال الحمى لمنع تكون جلطات الدم.

وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن إضافة بريدنيزولون يقلل بشكل كبير من تلف القلب المحتمل. ولكن هذا لم يتم اختباره بعد في مجموعات سكانية أخرى.التوقيت حاسم لمنع مشاكل القلب الخطيرة. أيضا دراسات تقريرا ارتفاع معدل مقاومة للعلاج عندما يعطى قبل اليوم الخامس من الحمى. حوالي 11 إلى 23 في المائة من الأطفال الذين يعانون من المرض سيكون لديهم مقاومة.قد يحتاج بعض الأطفال إلى وقت علاج أطول لمنع انسداد الشريان أو نوبة قلبية.

في هذه الحالات ، يشمل العلاج جرعات أسبرين يومية مضادة للصفيحات حتى يكون لها تخطيط صدى القلب الطبيعي. قد يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع لعكس تشوهات الشريان التاجي.