بلغاريا تسجل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن البلاد سجلت 157 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و 835 حالة ، بينما تماثل 2213 حالة للشفاء .

