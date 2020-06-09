أكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم الثلاثاء، أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في بلاده إلى حين القضاء نهائيا على فيروس كورونا المستجد. وقال المسؤول إن الإجراء سيبقى مطبّقا حتى بعد انقضاء حالة الطوارئ، وسيستمر إلى أن يتم هزم الفيروس بشكل دائم؛ عبر توفر علاج فعّال أو لقاح ضده.