بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 50% ممن تجاوزوا الـ80 عامًا بلقاحات كورونا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن أكثر من 50% من البريطانيين الذين تجاوزت أعمارهم عن 80 عامًا قد تلقوا لقاحات فيروس كورونا، متوقعًا أن يتلقى جميع البالغين التطعيم خلال سبتمبر المقبل، طبقًا لما ورد في موقع صحيفة ديلى ميلى البريطانية.

وغرد وزير الصحة البريطاني، على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن إجراءات الغلق المستمرة التي فرضتها المملكة المتحدة لمنع تفشى الوباء خلال ذروة الموجة الثانية، بعد ظهور طفرات جديدة من الفيروس ساهمت في انتشار العدوى، قد تساهم في مواجهة الجائحة.

كانت هيئة الصحة البريطانية أعلنت أن إنجلترا تقوم بتطعيم البريطانيين بمعدل 140 جرعة بالدقيقة، بالإضافة إلى إتاحة إجراء الاختبارات على مدار الساعة في جميع المستشفيات على مدار الأيام المقبلة.

وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق أنه سيتم تسليم الجرعتين من لقاحات كورونا بفاصل 12 أسبوعًا من أجل الحصول على المزيد من الأشخاص باللقاح الأول في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف المملكة المتحدة من نقص الامدادات الخاصة بلقاحات كورونا.

وأشارت الصحة البريطانية إلى أنه سيتم تطعيم كل شخص بالغ في المملكة المتحدة بحلول نهاية شهر يونيو.

ومن المتوقع أيضا أن يتم افتتاح 10 مراكز لقاحات في جميع أنحاذ إنجلترا، مع دعوة أكثر من مليون ممن تجاوزوا الثمانينيات من العمر لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن يتلقى أكثر من 3.5 مليون شخص جرعتهم الأولى اعتبارًا من يوم السبت القادم، حيث يتلقى أربعة إلى خمسة ملايين شخص طلقاتهم كل أسبوع، كما يتم تطعيم 324 الف شخص خلال 24 ساعة يوميا.