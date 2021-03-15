«أسترازينيكا»تعلن لا دلائل على زيادة خطر تجلط الدم بعد تلقي لقاحنا

ذكرت شركة «أسترازينيكا»، اليوم الأحد، أنها أجرت مراجعة على من تلقوا لقاحها لفيروس «كورونا» أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم. وشملت المراجعة أكثر من 17 مليوناً حصلوا على اللقاح في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليوناً حصلوا على التطعيم من (كوفيد - 19) بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه».

وأوقفت آيرلندا مؤقتاً، اليوم (الأحد)، استخدام اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا»، «بدافع الحذر الشديد»، مشيرة إلى تقارير من وكالة الأدوية النرويجية تتعلق بإصابة بعض من تم تطعيمهم باللقاح بجلطات خطيرة.

وقالت السلطات الصحية في النرويج، أمس السبت، إن ثلاثة من العاملين في قطاع الصحة ممن تلقوا اللقاح في الآونة الأخيرة يعالجون في المستشفى من نزف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتطعيمات في آيرلندا بوقف استخدام هذا اللقاح مؤقتاً إلى أن تتلقى مزيداً من المعلومات من وكالة الأدوية الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأوقفت السلطات في الدنمارك والنرويج وأيسلندا استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مشكلات تجلط الدم، بينما توقفت النمسا عن استخدام مجموعة من جرعات هذا اللقاح الأسبوع الماضي أثناء التحقيق في وفاة بسبب اضطرابات تجلط الدم. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك الوقائع نجمت عن التطعيم، وهو رأي مماثل لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة.