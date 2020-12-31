الصحة السعودية تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الصحة السعودية تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الصحة السعودية تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مرضي فيروس كورونا - صورة أرشيفية
الرياض - العرب اليوم

 أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأشارت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - إلى أنه تم تسجيل 171 حالة شفاء من الفيروس.. فيما تم تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أكد خطورة نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا، مشيرا إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا لكافة أفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرا وجميع التحورات.

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الصحة السعودية تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة السعودية تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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