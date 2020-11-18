تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن في أعلى حصيلة يومية

أعلنت السلطات الصحية الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 7933 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي.