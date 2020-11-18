تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن في أعلى حصيلة يومية
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تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن في أعلى حصيلة يومية

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العرب اليوم - تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن في أعلى حصيلة يومية

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عمان - العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 7933 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي.

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تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن في أعلى حصيلة يومية تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن في أعلى حصيلة يومية



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