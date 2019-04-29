السعودية تعلن 25 من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر
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السعودية تعلن 25% من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر

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العرب اليوم - السعودية تعلن 25% من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر

مستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة
الرياض - العرب اليوم

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن نحو 25% من أطباء مستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة، ممنوعون من السفر بسبب شبهات أخطاء طبية.

وأضافت الصحيفة أن معظم الممنوعين من السفر هم من العاملين في قسمي الجراحة وأمراض النساء والولادة.

وتشير المعلومات حسب "عكاظ" إلى أن الأطباء لا يزالون يمارسون أعمالهم في العيادات وغرف العمليات، وسط تذمر المدعين عليهم من تباطؤ صحة بيشة في حسم القضايا المرفوعة ضدهم، والسماح للأطباء بممارسة عملهم رغم الدعاوى المرفوعة ضدهم.

وبينت الصحيفة أن الشؤون الصحية بمحافظة بيشة أكدت سابقا أنها شكلت لجانا خاصة لمتابعة دعاوى رفعت خلال الفترة ضد مستشفى الملك عبد الله، وأطباء يعملون فيه، بتهمة ارتكاب أخطاء طبية أدت إلى حالات وفاة ومضاعفات طبية.

وأكد عدد من مراجعي مستشفى بيشة تخوفهم من مراجعة بعض العيادات خوفا من شبح الأخطاء الطبية بحق مرضاهم.

وقالت "عكاظ" إنها تواصلت مع المتحدث باسم صحة بيشة ولم تتلق ردا حتى الآن.

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السعودية تعلن 25 من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر السعودية تعلن 25 من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر



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السعودية تعلن 25 من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر السعودية تعلن 25 من أطباء أحد مستشفيات بيشة ممنوعون من السفر



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