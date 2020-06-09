74 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2095 إصابة و74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور،أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8425 حالة، ووصل عدد المصابين إلى 175 ألفا و927 حالة.