السعودية تسجل 337 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا مقابل 346 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 4 وفيات ناجمة عن المرض و346 حالة شفاء منه.وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 337 لتصل إلى مستوى 374366 حالة، بينها 2549 نشطة و497 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 15 فبراير 314 حالة وفي 16 فبراير 322، وفي 17 فبراير 334، وفي 18 فبراير 327، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6454 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 15 فبراير 5 حالات، وفي 16 فبراير 3، وفي 17 فبراير 6 حالات، وفي 18 فبراير 5.كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 365363 شخصا، بعد تسجيل 346 حالة شفاء جديدة.وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.