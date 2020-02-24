الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى إيران و تايلاند بسبب كورونا

قررت وزارة الخارجية الإماراتية منع سفر مواطني الدولة، لكل من إيران وتايلاند، في الوقت الحالي، وحتى إشعار آخر، حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.ودعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان اليوم أنه "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أعلن الاثنين، وفاة 12 أشخاص وإصابة 61 آخرين بفيروس كورونا المستجد، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة طهران، في حال ارتفع عدد المصابين.