كشف وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور حسين خالد، ورئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة تسبب الشاي باللبن، بالإصابة بالسرطان.

وقال" خالد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، ليس لها أساس من الصحة كل ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الأشياء الخاصة بالطب، معقباً: "بالعكس دي حاجات كلها مفيدة للجسم".

وأضاف "وزير التعليم العالي الأسبق" ، أنه يجب اللجوء للمتخصصين فى الأمور الصحية، ويجب تناول هذه المشروبات باعتدال سواء شايا أو قهوة أو نسكافيه، وعدم الإفراط فيها.