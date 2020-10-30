الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار عدوى الفيروس في البلاد.وأكدت الوزارة تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

يتبع..