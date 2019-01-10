فوائد عين الجمل و الوقاية من الوقوع فريسة لسرطان القولون

إذا أردت الوقاية من الوقوع فريسة لسرطان القولون، ما عليك سوى تناول كمية قليلة من عين الجمل الجوز يوميا لتحقيق هدفك.

فقد وجد الباحثون أن تناول الجوز قد يعمل على تغيير بكتيريا الأمعاء بطريقة تقمع سرطان القولون.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب على الفئران أثبتت أنه عندما تم تغذيتها بما بين 7 إلى 10% من السعرات الحرارية المتناولة من الجوز قد ساهم بصورة ملموسة في خفض فرص إصابتهم بسرطان القولون، وكان أكثر وضوحا بين الفئران الذكور، لتتراجع الإصابة بمعدل 2,3 مرة.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور دانيال جورج روزنبرج إن النتائج تظهر لأول مرة أن استهلاك الجوز قد يقلل من نمو الورم بالقولون وربما أيضا بمثابة مضاد حيوي طبيعي لتقوية مناعة القولون، والذي بدوره يوفر الحماية ضد أورام القولون.