الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 574 حالة جديدة بكورونا و7 وفيات

اعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الخميس تسجيل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 286 إصابة من مجمل الحالات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 173488، تعافى منها ‭‭‭‭161162 وتوفي 1915.