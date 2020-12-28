العراق يسجل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 592528 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12791, فيما تم تسجيل 1511 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 533314 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 46423, منهم 169 يرقدون في العناية المركزة.