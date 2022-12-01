39 ألف فحص كورونا خاطئ يتسبب في وفاة 20 شخصاً في إنكلترا

كشفت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة فى إنجلترا، أن أخطاء فى مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت فى وفاة 20 شخصاً بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كوفيد-19 الإيجابية. فقد خلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار، حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر و12 أكتوبر العام الماضي، بحسب ما نشر في موقع رويترز.