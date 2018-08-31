اضرار اليانسون ترتبط بالإفراط فى تناوله ومنها القىء وتهيج الجلد

اليانسون من الأعشاب الهامة التى تستخدم منذ قديم الزمان ولها فوائد صحية عديدة، وله أشكال مختلفة ما بين البذور والزيت ويستخدم كمشروب كما يتم إضافته للأطعمة، وبالرغم من فوائد اليانسون إلا أن له أضرارا فى هذا التقرير نتعرف على اضرار اليانسون، كما ذكر موقع super foodly.

استخدامات اليانسون



تستند معظم الاستخدامات والفوائد الصحية لبذور اليانسون على الطب الشعبى، ولكن بعضها تم التحقق منها بالدراسات العلمية، ولكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسات، ومن بين أشهر استخدامات اليانسون فى الطب الشعبى:

التخلص من رائحة الفم الكريهة

علاج عسر الهضم

التخلص من الغازات

علاج السعال

علاج الالتهاب الشعبى والربو

مدر للبول

علاج ألم الحيض

علاج الغثيان

علاج الجرب

تعزيز الرغبة الجنسية

علاج الإمساك

يعالج نزلات البرد والأنفلونزا

علاج للبلغم

يساعد فى تحسين الصحة الجنسية.

يساعد على التعرق وإدرار البول.