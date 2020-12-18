مايك بنس يتلقى لقاح كورونا ويؤكد سنوزع ملايين اللقاحات على الأمريكيين

تلقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.. وقال بنس في كلمة له، إنه يطمئن الشعب الأمريكي بأن الأمل بالتغلب على فيروس كورونا موجودا، مضيفا: "يجب أن يثق الأمريكيون باللقاح المضاد لكورونا، وسنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأمريكي".